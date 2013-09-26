تشكيل “لجنة” لحصر أضرار مظاهرات السودان

بدأت ولاية الخرطوم في حصر الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء الأحداث التخريبية التي شهدتها الولاية على مدى يومين جراء رفع الدعم عن المحروقات ، وذلك عبر لجنة مختصة ستصل لكل المتضررين بمواقعهم بمحليات الولايات المختلفة .

ومن ناحية أخرى، أعلنت شركة مواصلات ولاية الخرطوم، تضرر أعداد كبيرة من الأتوبيسات التابعة للشركة جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدن وأحياء ولاية الخرطوم خلال اليومين الماضيين، مما أحدث خللاً في حركة نقل المواطنين من وإلى مناطقهم ، كما تكبدت الشركة خسائر بالغة في أسطولها الناقل ما بين التلف الكامل والجزئي .

وقال مدير إدارة الحركة والتشغيل بالشركة محمد إبراهيم عثمان إن 15 أتوبيساً تلفت بالكامل جراء إضرام النار فيها ، فيما أتلف حوالي 105 أتوبيسات جزئياً جراء تحطيم الزجاج والأبواب.

وأكد عثمان أن أسطول الشركة قد واصل عمله كالمعتاد منذ صباح اليوم الخميس بعد تأمين الخطوط الناقلة بمدن الولاية المختلفة ، مشيراً إلى أنّه تمت تغطية 75% من مسار الأتوبيسات بالولاية في كافة الخطوط .

أ ش أ