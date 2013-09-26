أخبار عاجلة

رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

تشكيل “لجنة” لحصر أضرار مظاهرات السودان

  • 7
Google+ Print
تشكيل “لجنة” لحصر أضرار مظاهرات السودان تشكيل “لجنة” لحصر أضرار مظاهرات السودان

أحداث الشغب بالخرطوم طالت شركة نقل كبرى

 

بدأت ولاية الخرطوم في حصر الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء الأحداث التخريبية التي شهدتها الولاية على مدى يومين جراء رفع الدعم عن المحروقات ، وذلك عبر لجنة مختصة ستصل لكل المتضررين بمواقعهم بمحليات الولايات المختلفة .

ومن ناحية أخرى، أعلنت شركة مواصلات ولاية الخرطوم، تضرر أعداد كبيرة من الأتوبيسات التابعة للشركة جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدن وأحياء ولاية الخرطوم خلال اليومين الماضيين، مما أحدث خللاً في حركة نقل المواطنين من وإلى مناطقهم ، كما تكبدت الشركة خسائر بالغة في أسطولها الناقل ما بين التلف الكامل والجزئي .

وقال مدير إدارة الحركة والتشغيل بالشركة محمد إبراهيم عثمان  إن 15 أتوبيساً تلفت بالكامل جراء إضرام النار فيها ، فيما أتلف حوالي 105 أتوبيسات جزئياً جراء تحطيم الزجاج والأبواب.

وأكد عثمان أن أسطول الشركة قد واصل عمله كالمعتاد منذ صباح اليوم الخميس بعد تأمين الخطوط الناقلة بمدن الولاية المختلفة ، مشيراً إلى أنّه تمت تغطية 75% من مسار الأتوبيسات بالولاية في كافة الخطوط .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا