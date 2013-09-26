تعاون “نيجيري- أمريكي” لمكافحة القرصنة بخليج غينيا

بدأت نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية شراكة بين الجانبين بهدف دعم البحرية النيجيرية وتمكينها من محاربة القرصنة المنتشرة على السواحل النيجيرية وخاصة في خليج غينيا .

وقال قائد القيادة الأمريكية للأمن البحري والجوي بأفريقيا فيليب هايل، خلال زيارة قام بها لمقر قيادة البحرية الغربية بمدينة لاجوس النيجيرية ، إن بلاده ستواصل مساعدتها للبحرية النيجيرية من خلال التدريب لتمكينها من تحقيق الأمن على السواحل النيجيرية ومنطقة خليج غينيا .

من جانبه ، أكد قائد القيادة الغربية للبحرية النيجيرية إينو إيباس ، الذي كان في استقبال المسئول العسكري الأمريكي ، أن مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لنيجيريا ستمكنها من تحقيق الأمن والاستقرار ، مشيراً إلى أن البحرية النيجيرية تشن حرباً لاهوادة فيها على السواحل لتحقيق الأمن للسفن والبحارة .

كانت وزيرة البترول النيجيرية ديزاني اليسون مادوكي قد أكدت مؤخراً اختطاف ومهاجمة 64 سفينة بالقرب من السواحل النيجيرية وبالتحديد في منطقة خليج غينيا، بينها 55 سفينة غير مرخص لها العمل في المنطقة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأشارت مادوكي – في ختام مؤتمر نظمته البحرية النيجيرية عن القرصنة بخليج غينيا بحضور مسئولين من بحرية بعض الدول الأفريقية – إلى أن اختطاف السفن والقرصنة وسرقة البترول المنتشرة في خليج غينيا وعلى السواحل النيجيرية يكلف البلاد مليارات الدولارات سنوياً.

أ ش أ