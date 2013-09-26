فزع في قطر بعد أزمة "العمال المهاجرين" قبل تنظيم مونديال 2022

كتب : نانسي علي الخميس 26-09-2013 19:32

أبدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم، المقرر أن تستضيفها قطر عام 2022، فزعها من نتائج التحقيق في معاملة العمال المهاجرين "النيباليين" هناك في الأسابيع الأخيرة.

وألقت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الضوء على التحقيق الاستقصائي الذي أصدرته صحيفة "جارديان" البريطانية، عن تعرض الآلاف من العمال القادمين من نيبال، لانتهاكات مروعة خلال عملهم بقطر، وتعرض العشرات للقتل، وهو ما يهدد تنظيم الدولة الآسيوية للعرس العالمي.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة أن "الحكومة القطرية ستقوم بدراسة هذه الادعاءات، فليس هناك أي عذر للتعامل بهذه الطريقة مع أي عامل"، فيما أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قلقه للغاية من هذه القضية.

وأصدرت اللجنة المسؤولة عن تنظيم الملف القطري بياناً جاء نصه: "إن الصحة والسلامة والكرامة لكل عامل يساهم في تنظيم كأس العالم 2022 هو أهمية قصوى للجنتنا، ونحن ملتزمون بضمان أن الحدث بمثابة حافز نحو خلق تحسينات مستديمة في حياة جميع العاملين في قطر".

وأضاف البيان: "نحن نعتقد اعتقادا راسخا بأن جميع العمال المشتغلين في مشاريعنا، والبنى التحتية في قطر، لهم الحق في أن يعاملوا بطريقة تضمن سلامتهم وأمنهم وكرامتهم".

وعلى الجانب الآخر، أكد بيان "فيفا" بهذا الشأن، أنها ستكون على اتصال مع السلطات القطرية لمعرفة نتيجة التحقيقات واتخاذ اللازم، كما أنه من المقرر مناقشة القضية في اجتماع اللجنة الفنية لـ"فيفا" بزورخ، المقرر له الثالث من أكتوبر، إضافةً إلى مناقشة إمكانية نقل البطولة إلى فصل الشتاء، بسبب المخاوف من ارتفاع درجة الحرارة بقطر.