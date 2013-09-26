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عصام الأمير: "ماسبيرو" لم يتسلم قيمة التأمين على سيارات البث المحروقة في "رابعة"

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عصام الأمير: "ماسبيرو" لم يتسلم قيمة التأمين على سيارات البث المحروقة في "رابعة" عصام الأمير: "ماسبيرو" لم يتسلم قيمة التأمين على سيارات البث المحروقة في "رابعة"

كتب : انتصار حسنى منذ 52 دقيقة

أكد عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن التليفزيون المصري لم يتسلم حتى الآن قيمة التأمين على سيارات الإذاعة الخارجية التابعة له، والتي تم إحراقها والسطو عليها من جانب مؤيدى الرئيس المعزول أثناء فض اعتصام رابعة العدوية.

وأضاف الأمير، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه بمجرد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، التى تتابعها الآن الشئون القانونية بالاتحاد والمسؤولين بشركة التأمين، ستقوم الأخيرة بصرف مبلغ التأمين الذي سيتعدى الـ"40 مليون جنيه"،حسب قيمة الخسائر التي أصابت السيارتين.

جدير بالذكر، أن السيارتين تم إحراق إحداهما بشكل كامل، ونهب وتخريب السيارة الأخرى وإتلاف محتوياتها.

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