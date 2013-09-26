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هال سيتي يسعى لربط منافس جدو

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هال سيتي يسعى لربط منافس جدو هال سيتي يسعى لربط منافس جدو

يسعى ستيف بروس المدير الفني لهال سيتي إلى تقديم عرض جديد لمهاجم الفريق سوني ألوكو الذي يلعب في مركز الدولي المصري محمد ناجي "جدو".

وينتهي عقد النيجيري ألوكو بنهاية الموسم الجاري، فيما يسعى النمور لحسم أمر تجديد تعاقده عاجلا أم آجلا.

وقال بروس في تصريحات أبرزتها (سكاي سبورتس): "دائما ما نريد الحفاظ على أفضل لاعبينا، وبالنسبة لألوكو فإن ابتعدت عنه الإصابة سيكون من نجوم الدوري الإنجليزي".

وأضاف "نسعى إلى ربطه بتعاقد جديد، وهذا سيحدث عاجلا أم آجلا، وأعلم أنه مستمتع بالتواجد معنا ولهذا أنا مقتنع بإنجاز ذلك في الفترة المقبلة".

وتألق ألوكو مع هال سيتي في مواجهات الدوري الإنجليزي وأخرها في فوز النمور على نيوكاسل.

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