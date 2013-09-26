5300 حاج عراقي عبروا منفذ جديدة عرعر

بلغ عدد الحجاج العراقيين الذين عبروا منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية حتى أول من أمس (الثلاثاء) 5300 حاج في طريقهم إلى المشاعر المقدسة، فيما يتوالى وصول الحجاج تباعاً، بمتابعة صاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس لجنة الحج بالمنطقة.

وقُدمت للحجاج أفضل الخدمات منذ لحظة وصولهم الأولى إلى المنفذ، من خلال مدينة الحجاج التي تضم مستشفى موسمياً يسع 280 سريراً بكامل الأقسام والمختبرات والصيدلية وقسم المتابعة المركزة والعيادات الخارجية ومراكز التطعيم، إلى جانب تزويد المنفذ بإسعافات عالية التجهيز تعمل على مدار الساعة.

وأشاد الحجاج العراقيون بالخدمات التي قدمت لهم بالمنفذ، معربين عن شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن.