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المدينة المنورة تستقبل الفوج الأول من الحجاج التونسيين

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المدينة المنورة تستقبل الفوج الأول من الحجاج التونسيين المدينة المنورة تستقبل الفوج الأول من الحجاج التونسيين

    وصل الفوج الأول من الحجاج التونسيين أمس إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف، تمهيداً لأداء مناسك حج هذا العام، واستقبلهم في المطار مندوب من فرع وزارة الحج بالمدينة.وودع فوج الحجاج التونسيين لدى مغادرتهم العاصمة التونسية، رئيس التونسية علي العريض وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس خالد بن مساعد العنقري ووزير الشؤون الدينية نورالدين الخادمي، ومفتي تونس الشيخ سعيد حميدة.

ودعا رئيس الحكومة التونسية حجاج بلاده إلى التقيد بالتعليمات في المملكة والمحافظة على سلامتهم وأمنهم، مؤكداً أن الاستعدادات الخاصة بالحجاج التونسيين اتخذت بالتعاون مع الجانب السعودي.

وأكد السفير العنقري حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تنفيذ مشاريع التوسعة في الحرمين الشريفين وتطوير المشاعر المقدسة وتسخير جل الإمكانات ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالأمن والطمأنينة.

وأوضح أن سفارة خادم الحرمين الشريفين تنجز بنسق سريع ومتتابع تأشيرات الحجاج التونسيين، وفق عملية منظمة جندت لها أجهزتها البشرية والفنية تجسيداً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين للقائمين على شؤون الحج ببذل الجهود في خدمة ضيوف الرحمن.

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