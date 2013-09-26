د. ابن حميد يكرم الفائزين بجائزة حريملاء للتفوق

على شرف الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي وبحضور محافظ حريملاء صنهات بن محمد الغييثي سيتم تكريم الفائزين في جائزة محافظة حريملاء للتفوق في عامها الأول وذلك في قصر الاحتفالات بعد صلاة المغرب يوم غد الجمعة حيث سيتم تكريم (29) فائزاً وفائزة في مستوى الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والثانوية العامة. وذكر علي بن أحمد الشدي رئيس هيئة الجائزة أن هذه الجائزة تحمل اسم محافظة حريملاء وتشمل جميع المراحل وأن المتبرع بهذه الجائزة طلب عدم ذكر اسمه كما أن ما تتميز به الجائزة عن مثيلاتها فإن التقديم يتم عبر موقع الجائزة الإلكتروني تسهيلاً على المتقدمين لها ووجه الشدي الدعوة لجميع أبناء المحافظة

والمراكز التابعة لها داخلها وخارجها لحضور هذه المناسبة. ومما تجدر الإشارة أن هذه الجائزة دشنها صاحب السمو الملكي الامير خالد بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقه الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير تركي بن عبدالله -حفظهما الله- في زيارتهما التي تعتز بها محافظة حريملاء في شهر رجب الماضي.