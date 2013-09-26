الإخلاء الطبي ينقل جندياً مصاباً من جازان إلى الرياض

بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية نقلت طائرة الإخلاء الطبي يوم أمس جندياً من منسوبي إدارة مكافحة المخدرات بجازان والذي أصيب بطلقتين في قدميه خلال مداهمة أحد مروجي المخدرات بإحدى الشقق بمحافظة صبيا أمس الأول.

وقام فريق طائرة الإخلاء الطبي بنقل الجندي المصاب من مطار الملك عبدالله بجازان إلى مستشفى قوى الأمن بالعاصمة الرياض لتقديم العلاج والعناية الطبية اللازمة للجندي المصاب.

وعبّر مدير إدارة مكافحة المخدرات بجازان العميد عائض بن علي القحطاني والجندي المصاب عن عظيم شكرهما وتقديرهما لسمو وزير الداخلية على ما يوليه من حرص وعناية حيال سلامة منسوبي مكافحة المخدرات.