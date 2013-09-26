أبو شادى: مد تسجيل المواليد على البطاقات التموينية لنهاية العام الحالى

صرح الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه سيتم مد فترة تسجيل، وإضافة المواليد الجدد ما بعد عام 2005 حتى نهاية 2011 حتى نهاية العام الحالى بدلا من نهاية سبتمبر الحالى، موضحًا أن إجمالى ما تم إضافتهم حتى الآن بلغ 3.2 مليون مولود.

وأشار خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده اليوم الخميس، بالوزارة إلى أنه سيتم بنهاية أكتوبر المقبل انتهاء التعامل بالبطاقة الورقية واستبدلها بالبطاقات الذكية، موضحًا أنه يوجد نحو 600 ألف بطاقة ورقية معمول بها حتى الآن.

وأضاف أبوشادى أنه سيتم البدء فى صرف قيمة المقررات التموينية من خلال محلات السوبر ماركت خلال شهرين اختياريا بحيث يمكن للمواطن صرف المقررات التموينية من البقال التموينى أو ما يعادلها من قيمة من محالات السوبر الماركت دون التقيد بالسلع التموينية على أن يشترى ما يرغب فيه من سلع غذائية.

وفيما يتعلق بمستحقات أصحاب المخابز والبقالين التموينيين لدى الوزارة، قال أبوشادى إنه تقدم بمذكرة لوزارة المالية حتى يتم صرف مستتحقاتهم المالية قائلا "أنا ضد أى شخص له حق ولا يأخذه".

من جانب آخر قال أبو شادى فيما يتعلق بطلب شركات مضارب الأرز التابعة للقطاع العام الاستحواذ على المناقصة الجديدة للأرز أنه لا يحمى ولا يدعم الفاشلين أن 7 شركات فشلت فى تسويق الأرز.

وفى سياق آخر أكد وزير التموين والتجارة الداخلية التزامه بقرار الحكومة السابقة بعدم خلط الدقيق بالذرة إلا فى حالة تجفيف الذرة بشكل يضمن عدم تعرضه للعفن الأزرق مما يهدد صحة وسلامة المواطنين.

وفيما يتعلق بمنظومة توزيع غاز الطهى (البوتاجاز) باستخدام الكوبونات أكد أبوشادى أنها لا تزال محل الدراسة بالتنسيق مع وزارة البترول.

وردا على سؤال فيما يتعلق بأن نظام التسعيرة الجبرية سيعمل على إنشاء سوق سوداء للسلع قال أبوشادى إنه لا يخشى السوق السوداء وقادر على التصدى لها خاصة أنه عمل فى مجال الرقابة لمدة طويلة.

كما أصدر قرارا يتضمن العقوبات، التى ستوقع على المخالفين تتمثل فى حرمان 25% من حصة المستودع لمدة 3 شهور فى حالة عدم توصيل الأسطوانة خلال 48 ساعة أو البيع بأزيد من السعر المعلن، وفيما حالة التكرار يتم حرمانه نهائيا من الحصة، على أن يتم حرمانه من 50% من الحصة لمدة 3 شهور فى حالة تكرار المخالفات، ويتم حرمانه نهائيًا منها فى حالة استمرار المخالفات.

وسيتم وقف حصة المستودع بالكامل لمدة شهر فى حال عدم الإمساك بالسجل، والذى يتم فيه تسجيل تفاصيل التوصيل

> وفيما يتعلق بالصوامع قال أبوشادى إنه سيتم يوم السبت المقبل افتتاح صومعة فى منطقة دسوق بمحافظة كفر الشيخ بسعة تخزينية 60 ألف طن ضمن المشروع القومى للصوامع، والذى يستهدف إنشاء 25 صومعة.