سفير العراق فى مصر: 30 يونيو ثورة شعبية بكل المقاييس

أكد ضياء الدباس، سفير العراق بالقاهرة، أن بلاده تعتز بمصر الدولة العربية الأم بتاريخها، وحضارتها العربية وبقدراتها المتنوعة، ومكانتها المهمة، مشيرا إلى أن علاقة العراق بمصر من أولويات عمله.

ونوه الدباس- خلال زيارته اليوم "الخميس"، لجامعة المنصورة، ولقائه بالدكتور السيد عبد الخالق، رئيس الجامعة وقيادات الجامعة- إلى ترحيب العراق بمشاركة الشركات المصرية فى إعمار العراق، لافتا إلى منحها ميزات، واستثناءات خاصة فى مجالات البترول والإسكان والزراعة، معربا عن أمل بلاده فى الاستفادة من الخبرات المصرية فى هذه المجالات، موضحاً أن بلاده تسعى إلى تعويض ما أصابها من دمار فى البنية التحتية خلال السنوات الماضية.

وأعلن الدباس، أن اللجنة العراقية- المصرية المشتركة ستعقد اجتماعها القادم فى بغداد خلال شهر نوفمبر القادم برئاسة وزيرى خارجية البلدين، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعداد العديد من مذكرات التفاهم، والاتفاقيات لتنظيم التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات العلمية والثقافية والاقتصادية.

وتعلقيا على الأوضاع الحالية فى مصر، قال ضياء الدباس، سفير العراق بالقاهرة ،"إن بلاده مع تطلعات الشعب المصرى واختياراته، وعلى الآخرين احترام إرادة الشعب، لافتا إلى أنه يتعين على أى مكون سياسى فى أى بلد احترام الإرادة الشعبية".

وأشاد بثورة 30 يونيو، معتبراً أنها كانت ثورة شعبية بكل المقاييس، واستفتاء شعبى كبير ومباشر، مؤكدا اهتمام العرب جميعا باستقرار مصر.

وحول الوضع الأمنى الحالى فى العراق، لفت الدباس إلى أنه توجد قوى ظلامية تسعى لعرقلة مسيرة العراق، وأن الإرهاب تم تصديره للعراق من أياد أجنبية، مشيرا إلى الحاجة الماسة لتعاون جميع الدول لمواجهة الإرهاب عبر الحدود، حيث إن الإرهاب لا وطن له.

وعن اختيار بغداد عاصمة للثقافة العربية لعام 2013، قال الدباس، "إن هذا الاختيار من شأنه أن يعيد إلى بغداد عافيتها، وملامحها الثقافية، ودورها الحضارى، من خلال كونها ذات مكانة إقليمية وعربية عريقة".

وأضاف أن زيارته لجامعة المنصورة تؤكد حرص بلاده على التعاون مع مصر، وأنه توجد برامج لإرسال أعداد كبيرة من الطلاب للدراسة خارج العراق، خاصة فى مجال الدراسات العليا، منوها بأن لمصر النصيب الأكبر فى هذا المجال لما لها من رصيد علمى تراكمى كبير فى جامعاتها، موضحا أن 5 آلاف و500 طالب عراقى يدرسون حاليا بالجامعات المصرية من بينهم 1800 بجامعة المنصورة.

وقد قام السفير العراقى بالقاهرة، يرافقه الدكتور إيهاب لطفى رشيد المستشار الثقافى العراقى بالقاهرة، وعدد من أعضاء السفارة العراقية بمصر بزيارة كليات الطب والتجارة والحقوق ومركزى الكلى والمسالك البولية وجراحة الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة للتعرف على ملامح التميز بها.

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