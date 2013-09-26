وزير التخطيط: 2 مليار جنيه لإقامة التجمعات بـ"شرم الشيخ الجديدة"

تفقد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، اليوم الخميس، المكان المخصص لإقامة التجمعات الجديدة بشرم الشيخ على امتداد المدينة والتى تسمى بشرم الشيخ الجديدة، وتبلغ تكلفة خدماتها 2 مليار جنيه وفى انتظار قرار جمهورى، حيث وعد وزير التخطيط أنه سيتم استصدار القرار قريبا خلال أشهر قليلة، ليتم إدراج تكلفتها بخطة العام المالى 2014/ 2015 على عدة مراحل.. وقام الوزير بعقد اجتماع مع بعض رجال الأعمال بالمحافظة ومعاينة بعض المنشآت السياحية القائمة والتعرف على مشكلاتهم على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية بمدينة شرم الشيخ التى شارك فيها الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ورافقهما اللواء محمود الحفناوى مدير أمن جنوب سيناء واللواء صالح سلامة رئيس مدينة شرم الشيخ ومديرو عموم الطرق والتخطيط العمرانى والبيئة ومدير المرور بالمحافظة، حيث تفقدوا بدء العمل فى تهذيب وترميم وصيانة هضبة أم السيد.

واستعرض الوزير مراحل الترميم بهضبة أم السيد، والتى تبلغ التكلفة الإجمالية لها 80 مليون جنيه، موزعة بين المحافظة ووزارة السياحة والبيئة والتخطيط ورجال أعمال، وتقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب بإشراف وزارة الإسكان ومدة تنفيذ أعمال الترميم عام ونصف من بداية تنفيذ الأعمال.

كما قام وزير التخطيط بزيارة منطقة الرويسات المطلوب تطويرها بعد إزالة التعديات من المنطقة ذات طبيعة الصخور المتحركة والمناطق التى تقع تحت خط الضغط العالى، حيث مدرج لتطويرها مبلغ 150 مليون جنيه كمرحلة أولى تشمل وحدات إسكان ومنطقة خدمية شاملة متكاملة وطالب المحافظ بسرعة إنشاء 1000 مبنى سكنى مكون من دورين لنقل الأسر التى سيتم إزالة مبانيها.

وقام الوزير بتفقد كمين رأس محمد بمدخل مدينة شرم الشيخ والذى تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية، حيث أمر وزير التخطيط بتدبير مبلغ 2 مليون جنيه لاستكمال أعمال الكهرباء والنيو جيرسى ليتم افتتاح الكمين خلال شهر ديسمبر 2013 والذى يعتبر جزءا من الخطة الأمنية لمدينة شرم الشيخ.

حيث سيتم مراقبتها بالكامل بكاميرات مراقبة أمنية وتبلغ تكلفة المشروع 300 مليون جنيه وتم تنفيذ المرحلة الأولى منه، كما قام الوزير بزيارة لمحمية رأس محمد واستعرض الدكتور عصام سعد الله نائب مدير المحميات خطة لتطوير المحمية حيث تبلغ تكلفتها 4 ملايين جنيه، أكد على أن العائد السنوى منها يبلغ 40 مليون جنيه سنويا. حيث طلب الوزير دراسة تفصيلية للتطوير وسيتم دعمها بالمبالغ المالية اللازمة لها.