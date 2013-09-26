رامي صبري .. ألبومي الأفضل بشهادة اليوتيوب

أكد المطرب رامي صبري أنّه بصدد تصوير أغنيتين من ألبومه الجديد "برتاح" في ربوع لبنان، هما أغنية "الهيد" و"أنا معاه".

وفي تصريح خاصّ لـ"سيدتي نت"، رفض رامي صبري الردّ على نزول ألبومه في نفس التوقيت مع عمرو دياب، وقال: "لن أستطيع الردّ على هذا السؤال؛ ويكفي أن تتابع اليوتيوب كي تعرف مدى نجاح الألبوم وكمّ المشاهدات والاستماع لأغانيه".

وتعليقاً على مهاجمة البعض لرامي، بسبب قيامه بنشر صور له في "الجيم"، ووصفها بأنّها صور عارية، قال رامي: "هذه صور عادية، قمت بنشرها أمس على "الفيس بوك"، وأنا في "الجيم"".

وأبدى رامي استغرابه من مجرّد الهجوم عليه بسبب الصور، مشدّداً على أنّها صور عادية، وأنّه لا يهمّه أيّ كلام بهذا الشأن.

رامي يعاني حالياً من نزلة برد حادة، كانت سبباً في ملازمته الفراش، حيث يتلقّى علاجاً مكثفاً حتّى يبرأ منها سريعاً.