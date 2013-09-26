أخبار عاجلة

رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

رامي صبري .. ألبومي الأفضل بشهادة اليوتيوب

Google+ Print
رامي صبري .. ألبومي الأفضل بشهادة اليوتيوب رامي صبري .. ألبومي الأفضل بشهادة اليوتيوب

أكد المطرب رامي صبري أنّه بصدد تصوير أغنيتين من ألبومه الجديد "برتاح" في ربوع لبنان، هما أغنية "الهيد" و"أنا معاه".
وفي تصريح خاصّ لـ"سيدتي نت"، رفض رامي صبري الردّ على نزول ألبومه في نفس التوقيت مع ، وقال: "لن أستطيع الردّ على هذا السؤال؛ ويكفي أن تتابع اليوتيوب كي تعرف مدى نجاح الألبوم وكمّ المشاهدات والاستماع لأغانيه".
وتعليقاً على مهاجمة البعض لرامي، بسبب قيامه بنشر صور له في "الجيم"، ووصفها بأنّها صور عارية، قال رامي: "هذه صور عادية، قمت بنشرها أمس على "الفيس بوك"، وأنا في "الجيم"".
وأبدى رامي استغرابه من مجرّد الهجوم عليه بسبب الصور، مشدّداً على أنّها صور عادية، وأنّه لا يهمّه أيّ كلام بهذا الشأن.
رامي يعاني حالياً من نزلة برد حادة، كانت سبباً في ملازمته الفراش، حيث يتلقّى علاجاً مكثفاً حتّى يبرأ منها سريعاً.

أضف تعليقاً

نعتذر عن عدم نشر أي تعليق يتضمن إساءة للأديان أو لأي جهة سياسية أو اجتماعية، أو تحريض مذهبي أو أثني، أو عبارات تخدش الحياء، أو سب وقذف لأي شخص كان.

(*): هذا الحقل مطلوب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي

شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي

اليوم.. نظر دعوى عمرو دياب ضد موقع إسرائيلى يبث أغانيه دون تصريح

اليوم.. نظر دعوى عمرو دياب ضد موقع إسرائيلى يبث أغانيه دون تصريح