مريم حسين وقمر الترك وفهد غزولي يزورن أطفالاً مرضى السرطان

جالت الممثلة السعودية قمر الترك، وضيفتها الممثلة مريم حسين، والمخرج الدكتور فهد غزولي على مرضى السرطان، نزلاء المستشفى التخصّصي بجدة، بتنسيق من الفنانة قمر، رغبة في مشاركة الأطفال المرضى فرحة اليوم الوطني السعوديّ، حيث قدّم الزائرون هدايا بالمناسبة.

وقد شاركت مجلة "سيدتي" وموقع "سيدتي نت" في الجولة، في ظلّ تأكيد قمر أنّها اختارت المجلة والموقع، من دون غيرهما من الصحف والمجلات ليشاركها الجولة.

وقد سجّل فريق "سيدتي" و"سيدتي نت" عدداً من الحالات الإنسانية واللحظات المؤثرة، كان أبرزها اقتراب أحد الأطفال المرضى، ويُدعى عبد الرحمن الرشيدي، من الممثلة قمر الترك، ليسلّم عليها، فقبّلته، فقال لها: "أنت حاطة عطر؟"، وأنا ممنوع من العطر"، فأدمعت عينا قمر، فاحتضنته مريم حسين.

ثمّ توالى الحضور من الأطفال وأهليهم يطلبون التقاط صور مع الممثلين، للاحتفاظ بها كذكرى على هواتفهم الجوّالة، أو للنشر في "سيدتي".

وكان مؤثراً مشهد الممثلة قمر وهي تبكي عند كلّ دخول إلى غرفة طفل مريض، وحين الخروج منها، حيث كانت تقدّم له الهدايا. ولمّا قلنا لها إنّ عليها أن تحتمل مثل الممثلة مريم حسين، ردّت قمر بالقول: "أنا ما أقدر أمسك نفسي، خاصّة أنّني عانيت كثيراً من مرض السرطان، وكلّما شاهدت أو سمعت عن مريض بالسرطان أبكي وأتذكّر معاناتي مع هذا المرض الخبيث، الذي شفاني الله منه"، مبتهلة إلى الله تعالى أن يشفي هؤلاء الأطفال.