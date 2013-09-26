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الجمعان: الليل والنهار يتساويان اليوم

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الجمعان: الليل والنهار يتساويان اليوم الجمعان: الليل والنهار يتساويان اليوم
 
الفلكي خالد الجمعان

 

 

أشار الفلكي خالد الجمعان إلى ان الكويت على موعد اليوم الجمعة مع فترة أخرى من فترات الاعتدال والتي تبدأ مع تساوي عدد ساعات الليل بالنهار والذي يتزامن أيضا مع تراجع زاوية سقوط أشعة الشمس. وقال ان شروق شمس الجمعة اليوم سيكون في تمام الساعة 39: 5 صباحا وغروبها في تمام الساعة 39: 5 مساء ليكون عدد ساعات النهار 12 ساعة يقابلها 12 ساعة من الليل، وبهذا الحدث تبدأ ساعات النهار في التراجع التدريجي بشكل ملحوظ حتى شهر ديسمبر المقبل، معلنة بهذا نهاية ساعات التسخين الطويل والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة السابقة.

والجدير بالذكر أن هذه الفترة تلقب علميا وفلكيا بالاعتدال الخريفي والذي حط رحاله عند خط الاستواء في 22 من سبتمبر الماضي وتزامن معه تساوي الليل والنهار في تلك المنطقة، الا ان هذا الأمر يختلف قليلا في الكويت وذلك بسبب الموقع الجغرافي نظرا لاختلاف خطوط الطول والعرض حيث تتساوى ساعات الليل بالنهار في الكويت الجمعة اليوم أي بعد 5 أيام من حدوثه عند خط الاستواء.

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