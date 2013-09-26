بكين وواشنطن تؤيدان التوصل لقرار ملزم حول سوريا في مجلس الأمن

كتب : أ ف ب منذ 26 دقيقة

أعلن مسؤول أمريكي، اليوم، أن الصين والولايات المتحدة متفقتان على ضرورة التوصل إلى قرار "ملزم" في مجلس الأمن الدولي حول تفكيك الترسانة الكيميائية السورية، مضيفًا في ختام لقاء بين وزيري الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الصيني وانغ يي إن "الوزيرين متفقان على ضرورة التوصل إلى قرار ملزم" حول سوريا.

وأضاف المسؤول الكبير في وزارة الخارجية: "بالنسبة لسوريا كان الوزيران متفقين على ضرورة التوصل إلى قرار ملزم في مجلس الأمن الدولي"، مشيرًا إلى أن الوزيرين يعتبران أيضًا أنه "من الضروري التحرك بسرعة".

وقال المسؤول الأمريكي: "إنه على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أيضًا أن تتحرك بسرعة"، رافضًا القول ما إذا كان الوزيران بحثا مسألة كيفية تفعيل أي قرار يصدر عن المجلس، خلال لقائهما في أحد فنادق نيويورك.