أخبار عاجلة

رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

جلسة مباحثات ليبية أمريكية لبحث سبل تعزيز التعاون في كل المجالات

Google+ Print
جلسة مباحثات ليبية أمريكية لبحث سبل تعزيز التعاون في كل المجالات جلسة مباحثات ليبية أمريكية لبحث سبل تعزيز التعاون في كل المجالات

كتب : أ ش أ منذ 25 دقيقة

عقدت في نيويورك جلسة مباحثات ليبية - أمريكية، اليوم، حضرها عن الجانب الليبي رئيس المؤقتة علي زيدان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي محمد عبدالعزيز، وحضرها عن الجانب الأمريكي وزير الخارجية جون كيري والسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، وذكرت المواقع الليبية أن جلسة المباحثات تركزت على بحث سبل تعزيز التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات كلها، خاصة مجال تدريب الكوادر الليبية العاملة في العديد من القطاعات بالدولة.

كما تم التطرق إلى آخر المستجدات الأمنية على الساحة الليبية والسبل الكفيلة بمعالجة بعض المسائل المتعلقة بعودة الشركات الأمريكية العاملة في ليبيا، إلى جانب بحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتشاور حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأبدى الجانبان، رغبتهما في مواصلة الحوار والتشاور من أجل تذليل كل التحديات التي تواجه ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية، وبناء قدراتها بما يسمح باستكمال العملية الديمقراطية الجارية في البلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج