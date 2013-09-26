جلسة مباحثات ليبية أمريكية لبحث سبل تعزيز التعاون في كل المجالات

كتب : أ ش أ منذ 25 دقيقة

عقدت في نيويورك جلسة مباحثات ليبية - أمريكية، اليوم، حضرها عن الجانب الليبي رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي محمد عبدالعزيز، وحضرها عن الجانب الأمريكي وزير الخارجية جون كيري والسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، وذكرت المواقع الإخبارية الليبية أن جلسة المباحثات تركزت على بحث سبل تعزيز التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات كلها، خاصة مجال تدريب الكوادر الليبية العاملة في العديد من القطاعات بالدولة.

كما تم التطرق إلى آخر المستجدات الأمنية على الساحة الليبية والسبل الكفيلة بمعالجة بعض المسائل المتعلقة بعودة الشركات الأمريكية العاملة في ليبيا، إلى جانب بحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتشاور حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأبدى الجانبان، رغبتهما في مواصلة الحوار والتشاور من أجل تذليل كل التحديات التي تواجه ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية، وبناء قدراتها بما يسمح باستكمال العملية الديمقراطية الجارية في البلاد.