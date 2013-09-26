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الثانوية الصناعية بسيدى سالم بكفر الشيخ تحصل على الجودة

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الثانوية الصناعية بسيدى سالم بكفر الشيخ تحصل على الجودة الثانوية الصناعية بسيدى سالم بكفر الشيخ تحصل على الجودة

حصلت المدرسة الثانوية الصناعية بسيدى سالم على الجودة، وهى ثالث مدرسة على مستوى الجمهورية تحصل على الجودة من بين مدارس الجمهورية للتعليم الفنى.

وأكد حسن دخيل مدير التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المدرسة الثانوية الصناعية حصلت على الجودة، نظراً لما تتميز به المدرسة من انتظام وعمل جاد وتشجيع المبتكرين، الذين ابتكروا عددا من المخترعات فازت على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن المدرسة تعمل بنظام المجموعة الواحدة وتفتح أبواب أقسامها أمام المخترعين والمبتكرين ليل نهار، وأشار إلى أن مدير إدارتها محمود إسماعيل من المديرين المتميزين فى إدارته للمدرسة.

وأضاف أن محمد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، يولى اهتماماً كبيراً بالمدارس جميعها وخاصة التى تشجع على الابتكار والاختراع ولدينا أكثر من 40 مخترعا لطلاب بالمدارس الثانوية الصناعية بسيدى سالم أو الثانوية الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات، ويكفينا أن اختراع طالبتين فى الصف الثانى الإعدادى وهما توأمان حصلتا على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة "إنتل"، التى أقيمت بمكتبة الإسكندرية لاختراعهما صندوقا للقضاء على الذبابة البيضاء وغيرها من الآفات الزراعية".

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