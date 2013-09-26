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الحماية المدنية تسيطرعلى حريق بمنزل مزارع بالبلينا بسوهاج

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الحماية المدنية تسيطرعلى حريق بمنزل مزارع بالبلينا بسوهاج الحماية المدنية تسيطرعلى حريق بمنزل مزارع بالبلينا بسوهاج

الحماية المدنية تخمد حريق منزل البلينا

تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بمنزل مزارع بناحية الحرجة بالبلينا

تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج إخطاراً من مركز شرطة البلينا بنشوب حريق بحوش منزل محمد حازم أبو الحمد محمد 17 سنة طالب ، ولم ينتج عن ذلك إصابات ، وانحصرت التلفيات فى إحتراق كمية من الغلال والتبن والبوص وأفلاق النخيل والعروق الخشبية “جاري تقديرها” .

بسؤال المذكور أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون سبب الحريق مصدر حراري بطئ ونفى الشبهة الجنائية .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فى الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر 4194 إداري المركز لسنة 2013 وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .

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