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هشام زعزوع من "فرنسا": المقاصد السياحية المصرية آمنة

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هشام زعزوع من "فرنسا": المقاصد السياحية المصرية آمنة هشام زعزوع من "فرنسا": المقاصد السياحية المصرية آمنة

أكد وزير السياحة هشام زعزوع، أن المقاصد السياحية المصرية آمنة، وإنه ليس هناك مبرر للتخوف المفرط من الأحداث السياسية، مشددًا على أن ما يحدث فى شأن داخلى يحدث فى كل دول العالم فى مراحل التحول الديمقراطى.

وذكرت وزارة السياحة، فى بيان لها، اليوم الخميس، أن زعزوع قال فى كلمته أمام المؤتمر الصحفى لنقابة منظمى الرحلات الفرنسيين، بحضور سفير مصر فى فرنسا، ومديرة المكتب السياحى لمصر فى فرنسا "إنه جاء إلى فرنسا للقاء مسئولين حكوميين وكبار منظمى الرحلات للعمل على استعادة الحركة السياحية الوافدة من فرنسا، ومطالبة السلطات الفرنسية بسرعة رفع حظر السفر إلى مصر".
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مصر 365

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