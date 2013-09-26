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محافظ القليوبية: 54% من مدن المحافظة تعاني نقص خدمات الصرف الصحي

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محافظ القليوبية: 54% من مدن المحافظة تعاني نقص خدمات الصرف الصحي محافظ القليوبية: 54% من مدن المحافظة تعاني نقص خدمات الصرف الصحي

كتب : حسن صالح الخميس 26-09-2013 17:07

أكد المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، أن أهم أولوياته محاولة تحسين الموارد والصرف الصحي لأنه يوجد 54% جزء من المحافظة لا يوجد به صرف صحي نهائيا، مشيرا إلى مشكلة المياه من أكبر المشاكل وكثافة التعليم ومشاكل المستشفيات والنظافة، وأنه لا يوجد مخزون مالي بالصندوق لحل جميع هذه المشاكل إضافة إلى التعديات على الأراضي الزراعية والمخالفات.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ للمقر الرسمي للهلال الأحمر بمدينة بنها للتعرف على الأنشطة التي يقدمها الفرع.

أوضح المحافظ، خلال لقائه أعضاء الجمعية، أن وزارة السياحة أعدت مخططا جديدا لتطوير وتنشيط السياحة بمدينة القناطر الخيرية وسيتم الانتهاء من التخطيط في خلال شهر، مشيرا إلى ضرورة وجود مستثمر قوي يستطيع العمل على تنشيط وتطوير المدينة بالكامل.

أضاف المحافظ، أنه يتم حاليا تطوير منطقة المؤسسة بشبرا الخيمة ومدينة بنها.

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