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السجن 6 أشهر لمغني راب بسبب أغنية معادية للشرطة التونسية

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السجن 6 أشهر لمغني راب بسبب أغنية معادية للشرطة التونسية السجن 6 أشهر لمغني راب بسبب أغنية معادية للشرطة التونسية

كتب : أ ف ب منذ 34 دقيقة

قضت المحكمة الابتدائية في مدينة الحمامات جنوب العاصمة التونسية، اليوم، بسجن مغني الراب الشهير أحمد بن أحمد الملقب بـ"كلاي بي بي دجي" ستة أشهر مع النفاذ العاجل، على خلفية أدائه أغنية "البوليسية كلاب" المعادية للشرطة التونسية خلال حفل موسيقي نظمته وزارة الثقافة.

وأعلن القاضي بلقاسم الشايب، بعد جلسة المحاكمة التي لم تتجاوز ساعة ونصف: "قررنا حكمًا بالسجن ستة أشهر مع النفاذ العاجل".

وتم اعتقال "كلاي بي بي دجي" واقتياده إلى السجن.

وقال غازي مرابط، محامي المغني: "إنها مظلمة جديدة تستهدف الفنانين، سأستأنف هذا الحكم وأواصل النضال".

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