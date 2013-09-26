جنازة محتج في السودان تتحول إلى مظاهرة أخرى ضد "البشير"

كتب : رويترز منذ 2 دقيقة

خرج المتظاهرون إلى شوارع الخرطوم، أمس، لحضور جنازة هزّاع أحمد يوسف الذي قُتل في احتجاجات على خفض دعم الوقود الذي أعلن عنه الرئيس عمر حسن البشير والمطالبة برحيل الرئيس السوداني.

وقال مصدر طبي، اليوم، إن 27 شخصًا على الأقل قتلوا في احتجاجات بالخرطوم على خفض دعم الوقود في أسوأ اضطرابات في العاصمة السودانية منذ سنوات.

وأشعل ألوف المحتجين النار في السيارات ومحطات الوقود في المناطق الوسطى من العاصمة يوم الأربعاء، ما تسبب في تصاعد أعمدة من الدخان الأسود الكثيف في الهواء، وتعطل الاتصال بالإنترنت في أنحاء البلاد لكن لم يتضح السبب في ذلك على الفور.