أخبار عاجلة

رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

ضبط شخصان بحوزتهما 90 قرص مخدربـ”البلينا” بسوهاج

  • 13
Google+ Print
ضبط شخصان بحوزتهما 90 قرص مخدربـ”البلينا” بسوهاج ضبط شخصان بحوزتهما 90 قرص مخدربـ”البلينا” بسوهاج

أقراص مخدرة

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج إخطاراً بتمكن الملازم أول رفعت السيد رئيس نقطة شرطة برديس التابعة لمركز البلينا أثناء مروره والقوة المرافقة لتفقد الحالة الأمنية بذات الناحية من ضبط  حربي عبد الراضى حافظ محمود 46 سنة وبحيازتة عدد 29 قرص تامول المخدر ،وعدد 5 لفافات بداخلها نبات البانجو المخدر ،ومقص حديدي ،و مبلغ 15 جنيهاً .

وجمال عبد الحميد محمد مهران 58 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية وبحيازته عدد 60 قرص مخدر “تامول،ترامادول” ومبلغ 506.5 جنيهاً .

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع .

كلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري فى الوقعتين وتطوير مناقشة المتهمين وصولاً لمصدر تلك المضبوطات ، وتحرر عن ذلك المحضرين رقمي 4182 ، 4195 اداري المركز لسنة 2013 وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا