ضبط شخصان بحوزتهما 90 قرص مخدربـ”البلينا” بسوهاج

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج إخطاراً بتمكن الملازم أول رفعت السيد رئيس نقطة شرطة برديس التابعة لمركز البلينا أثناء مروره والقوة المرافقة لتفقد الحالة الأمنية بذات الناحية من ضبط حربي عبد الراضى حافظ محمود 46 سنة وبحيازتة عدد 29 قرص تامول المخدر ،وعدد 5 لفافات بداخلها نبات البانجو المخدر ،ومقص حديدي ،و مبلغ 15 جنيهاً .

وجمال عبد الحميد محمد مهران 58 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية وبحيازته عدد 60 قرص مخدر “تامول،ترامادول” ومبلغ 506.5 جنيهاً .

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع .

كلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري فى الوقعتين وتطوير مناقشة المتهمين وصولاً لمصدر تلك المضبوطات ، وتحرر عن ذلك المحضرين رقمي 4182 ، 4195 اداري المركز لسنة 2013 وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .