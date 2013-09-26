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ضبط صاحب سوبر ماركت يبيع خمور دون ترخيص بـ”البلينا” بسوهاج

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ضبط صاحب سوبر ماركت يبيع خمور دون ترخيص بـ”البلينا” بسوهاج ضبط صاحب سوبر ماركت يبيع خمور دون ترخيص بـ”البلينا” بسوهاج

اللواء إبراهيم صابر مدير امن سوهاج

تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج إخطاراً بتمكن أمين الشرطة إيهاب جبريل جابر من قوة مركز شرطة البلينا ( المعين لرئاسة الحملة المرورية بمدينة البلينا) من ضبط محسن مراد حنا مرقص 41 سنة صاحب سوبر ماركت ويقيم مدينة البلينا أثناء قيامه بعرض وبيع كميات من الخمور “عدد 66 زجاجات وعبوات بيرة استلا ،و عدد 17 عبوة معدنية خمور سقارة ،و عدد 3 زجاجة زبيب ،وعدد 2 زجاجة براندي” بدون ترخيص .

بمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازته لها بقصد الإتجار .

وتحرر عن ذلك محضر رقم 8991 جنح المركز لسنة 2013 وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .

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