طرح المقدمة الإعلانية الأولى لـThe Lego Movie

كتب : نورهان طلعت الخميس 26-09-2013 16:04

أطلقت شركة وارنر بروس بيكتشرز المقدمة الإعلانية الأولى لفيلم الرسوم المتحركة العائلي القادم The Lego Movie، والذي يدور داخل عالم مكعبات الليجو الشهيرة حول العالم، ويضم العديد من الشخصيات، ومنها مجسدات الليجو الشهيرة للشخصيات الخارقة، مثل باتمان، سوبرمان وواندر وومان.

فيلم "The Lego Movie" هو مغامرة رسوم متحركة بتقنية ثلاثي الأبعاد على الكمبيوتر، يحكي قصة إيميت، الإنسانة التي تعودت على اتباع القواعد بدقة في لعبة قوالب ليجو، والتي عن طريق الخطأ تعتبر شخصية استثنائية وتكون المفتاح لإنقاذ العالم، تدخل في صداقة وزمالة مع الغرباء في ملحمة من أجل السعي لوقف شرير طاغي، إنها رحلة تخوضها إيميت وهي يائسة وغير مجهزة.

فيلم The Lego Movieبطولة كريس برات، ويل فيريل، إليزابيث بانكس، ليام نيسون، ويل أرنيت، نيك أوفرمان، أليسون بري ومورجان فريمان في أصوات الشخصيات المتحركة، والفيلم من إخراج فيل لورد وكريستوفر ميلر، مخرجا فيلمي 21 Jump Street ،Cloudy with a Chance of Meatballs، عن سيناريوهين من تأليفهما.

من المتوقع أن يعرض فيلم The Lego Movie في مصر من خلال شركة يونايتد موشن بيكتشرز، كبرى شركات التوزيع السينمائي في العالم العربي والوكيل الرسمي سينمائياً لأفلام شركة وارنر بروس بيكتشرز الأميركية في مصر.



بوستر فيلم The Lego Movie