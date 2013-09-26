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السعودية تطالب المجتمع الدولى بدعم جهود حماية حقوق الإنسان فى اليمن

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السعودية تطالب المجتمع الدولى بدعم جهود حماية حقوق الإنسان فى اليمن السعودية تطالب المجتمع الدولى بدعم جهود حماية حقوق الإنسان فى اليمن

طالبت المملكة العربية المجتمع الدولى والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة بشكل عام بتقديم المزيد من الدعم والمساندة للحكومة اليمنية فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال توفير الدعم المالى والفنى والتقنى وبناء قدرات المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى فى اليمن.

وقال السفير السعودى لدى مملكة بلجيكا ودوقية لكسمبورج ورئيس بعثتها لدى الاتحاد الأوروبى فيصل بن حسن طراد فى كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان، وبثتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية(واس) اليوم الخميس" أنه لا بد من الإشادة بالتزام اليمنية بتعهداتها تجاه مجلس حقوق الإنسان وتوصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان".

وأعرب السفير طراد"عن تقدير المملكة ودعمها للجهود التى تقوم بها الحكومة اليمنية فى هذا المجال رغم الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التى تمر بها".

وأوضح أن الحكومة اليمنية تعاملت بجدية وإيجابية مع توصيات مجلس حقوق الإنسان واتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى ترجمة تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع، ومعالجة جملة من القضايا ومنها إقرار قانون إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وإعطاء دور أكبر للمرأة فى شتى الميادين واتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لدعم التعاون مع المنظمات الدولية وتسهيل أعمال إغاثة النازحين إضافة إلى إنشاء قسم خاص بحقوق الإنسان فى وزارة الداخلية بهدف تعزيز مبدأ المساءلة.

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مصر 365

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