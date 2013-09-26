"المرأة العربية" تدعم النازحات السوريات فى لبنان بـ"حقائب الكرامة"

تتوجه الدكتورة شيخة سيف الشامسى المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية إلى العاصمة اللبنانية بيروت فى الأول من أكتوبر المقبل، فى إطار مبادرة المنظمة، للمشاركة فى توزيع الحقائب على المهجرات السوريات، والتى تم إعدادها بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ودعم المهجرات قسرا إلى الأردن والعراق ولبنان، بسبب الوضع الأمنى فى سوريا، والتى خصصت لها المنظمة 4% من احتياطى موازنتها لعام 2012 .

وأشارت الشامسى، فى تصريحات صحفية، إلى أنه تم الاتفاق مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على أن توجه الحصة المخصصة للمرأة السورية المهجرة، إلى لبنان لإعداد "حقائب الكرامة" التى تحوى مجموعة من المنتجات التى تحتاجها المرأة فى حياتها اليومية والتى توفر لها حدا أدنى من الحياة الكريمة.

وأضافت الشامسى: "إننا نتابع عن كثب وبألم شديد المعاناة التى تمر بها المرأة السورية الشقيقة والتى قست عليها الظروف الإنسانية الصعبة فى وطنها الأم وحولتها إلى لاجئة، ومنظمة المرأة العربية تعتبر قضايا النساء تحت الاحتلال والنزاعات المسلحة من أولويات اهتمامها، ولقد بادرت على الدوام وفى حدود الإمكانيات المتاحة لها، بمد يد العون السياسى والمادى للنساء العربيات تحت الاحتلال و النزاعات المسلحة."

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