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حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالبحيرة

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حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالبحيرة حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالبحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية اليوم، الخميس، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وقامت بإزالة عدد 23 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لقرية ديروط، بإجمالى مساحة 2100 م2.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالتنسيق مع شرطة المرافق بإزالة الإشغالات داخل المدينة وتم التحفظ على عدد 60 كرسى بلاستيك وترابيزات خشب على طريق الكورنيش و3 ميزان حديد وشمسية وإزالة أعمال لحام و78 حالة إشغال بشوارع المدينة المختلفة.

ومن جانبه شدد الدكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ورفع كل الإشغالات بالشوارع لتحقيق هيبة الدولة والانضباط المرورى.

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