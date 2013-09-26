محافظ أسوان يلتقى وفدا سويسريا لبحث تنفيذ مشروعات استثمارية

التقى مصطفى يسرى، محافظ أسوان، اليوم الخميس، وفد الوكالة السويسرية للتنمية الدولية، برئاسة رومان داربيلى، وبحضور المهندس محمد مصطفى السكرتير العام للمحافظة، وإيمان رضوان مديرة البرامج بالوكالة.

يأتى ذلك فى إطار تفقدهم لمواقع العمل التى ستشهد المشروعات المقترح تنفيذها بمدن أسوان ونصر النوبة وكوم أمبو ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين مصر وسويسرا والمنتظر التصديق عليها من الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، والتى تتضمن توجيه منحة سويسرية بإجمالى 96 مليون جنيه لمحافظة أسوان من أجل تنفيذ عدد من المشروعات فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد رومان داربيلى على أنه تمت بلورة التصور النهائى لهذه المشروعات وإعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بها فى الفترة من 2012 إلى 2016، حيث سيتم توجيه 37 مليون جنيه لرفع كفاءة مياه الشرب بمنطقتى الناصرية وخور عواضه تشمل إنشاء محطة رفع وخزان أرضى.

إضافة إلى تجديد الخطوط الرئيسية والفرعية، بجانب توجيه 37 مليون جنيه لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخلق فرص عمل للشباب، إضافة إلى توجيه 22 مليون جنيه لتنفيذ برنامج روابط مستخدمى المياه على الرى بمركزى نصر النوبة وكوم أمبو لتوعيه المزارعين بنظم الرى الحديثة.

وأشار "رومان" إلى أن اختيار محافظة أسوان لتنفيذ مشروعات المنحة السويسرية جاء لوجود رؤية محددة عن الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة فى المناطق الريفية والعشوائية، مع تحديد الأولويات العاجلة، وهذا يعتبر من أكبر التسهيلات المقدمة لبرنامج لوكالة السويسرية على مستوى محافظات الجمهورية.

ووجه المسئول السويسرى الدعوة للسائحين الأوروبيين عامة، والسويسريين خاصة لزيارة أسوان بعد ما لمسه من استقرار الأوضاع الأمنية، وتمتع المواطن الأسوانى بحسن الاستقبال والبشاشة والترحاب للزائرين، وهذا ما سيعمل على رفع الحظر بشكل كامل عن مصر من جانب سويسرا قريباً، بعد رفع الحظر عن زيارة شرم الشيخ والبحر الأحمر منذ أيام.

ومن جانبه، أشاد محافظ أسوان بالدور الرائد لبرنامج التعاون السويسرى الذى يساهم فى مساندة الجهود الحكومية لرفع كفاءة البنية الأساسية فى المناطق التى تتعرض لأزمات، خاصة فى توفير كوب ماء نظيف للمواطنين المقيمين فى المناطق المرتفعة بالناصرية وخور عواضه نظراً لطبيعة التضاريس الجغرافية فى هذه المناطق.

وأكد أن تنفيذ مشروعات الاتفاقية سيعتبر تجسيداً حياً للعلاقات الودية بين مصر وسويسرا فى شتى المجالات، حيث إن البرنامج السويسرى يركز على دعم الخدمات وأيضاً المشروعات التى تعمل على خلق فرص العمل من خلال التدريب المهنى ودعم القدرات البشرية.

وتابع مصطفى يسرى بأن المحافظة حريصة على تقديم التسهيلات اللازمة وإزالة كل المعوقات الإدارية والفنية من أجل تنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن برنامج التعاون السويسرى ولاستثمار المنحة بالشكل الذى يحقق المستهدف منه، خاصة رفع مستوى المعيشة والبيئة فى المناطق العشوائية والريفية التى بها كثافة سكانية عالية من خلال تقديم الخدمات الإنسانية المتميزة بها.