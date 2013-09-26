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محافظ السويس: برميل سولار يوميًا لمراكب حرفة الجر و"الشانشولا"

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محافظ السويس: برميل سولار يوميًا لمراكب حرفة الجر و"الشانشولا" محافظ السويس: برميل سولار يوميًا لمراكب حرفة الجر و"الشانشولا"

قال اللواء العربى السروى، محافظ السويس، اليوم الخميس، إنه أعطى تعليماته لمديرية بصرف برميل واحد "200 لتر" سولار يوميا لمراكب حرفة الجر و"الشانشولا" فقط.

وتابع المحافظ، فى بيان إعلامى، صادر من الديوان العام أنه أكد على الجهات الأمنية وحرس الحدود والثروة السمكية برفع درجة الاستعداد القصوى وكل الأجهزة العاملة بخليج السويس لمتابعة ومراقبة أنشطة التهريب للسولار واتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين.

كان محافظ السويس عقد لقاء أمس مع ممثلى الصيد بحرفة الجر والشانشولا لإيجاد حل لمشاكلهم مع انطلاق موسم الصيد الجديد.

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مصر 365

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