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تعليم الشرقية: حريق مدرسة "السلطان عويس" لم يمنع انتظام الدراسة بها

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تعليم الشرقية: حريق مدرسة "السلطان عويس" لم يمنع انتظام الدراسة بها تعليم الشرقية: حريق مدرسة "السلطان عويس" لم يمنع انتظام الدراسة بها

قال يوسف سليمان وكيل وزارة التربية التعليم بالشرقية، إن حريق الذى شب صباح اليوم بمدرسة السلطان عويس الثانوية الصناعية بالعاشر من رمضان لم يؤثر على العملية الدراسية، ومن المقرر انتظام يوم السبت، مشيرا أن الحريق كان فى مخزن الكتب الذى التهم ما يقرب من 700 كتاب وعدد من المواد المخزنة، لافتا أن جميع الطلاب كانوا تسلموا الكتب الخاصة بهم.

كانت قوات الحماية المدينة تحت إشراف العميد أحمد الشوادفى قد تمكنت من السيطرة على الحريق فور اندالعة، والذى تسبب فى حالة من الذعر بين الطلاب وتم انتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب الحقيقة للحريق.

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