بالصور..محافظ مطروح يتفقد مدينة النجيلة لبحث مشكلات الأهالى

تفقد السيد اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح، مدينة النجيلة 70 كيلو غرب مدينة مرسى مطروح، للوقف على مدى الخدمات لمقدمه لأهالى مركز ومدينة، وبحث مشاكل المدينة، وذلك استجابة لاتصال تليفونى من أحد المعلمين بمدرسة دوار السبع، يشكو من بعض المشاكل بالمدرسة، حيث تفقد المدرسة واطلع بنفسه على مشكلة عدم وجود عمال النظافة وتهالك دورات المياه، حيث طالب السيد المحافظ بعرض مذكرة لبحثها مع هيئة الأبنية التعليمية.

وكان فى استقبال المحافظ خلال زيارته الأولى للمدينة منذ توليه قبل 3 شهور، واللواء أحمد محرم رئيس مجلس المدينة والعمدة أحمد طرام رئيس مجلس عمد و مشايخ مطروح، وعدد من عمد ومشايخ وعواقل وأعيان مركز النجيلة.

وأكد المحافظ بأنه حضر لمدينة النجيلة للاستماع لأهالى المدينة وتلبية المتاح منها فى حدود الإمكانيات المتاحة، وأن هذه الزيارة كانت معلنة والزيارات القادمة سوف تكون مفاجئة للوقوف على المستوى الحقيقى للخدمة المقدمة للمواطن.

من جانبه قدم عبدالرحمن عبدالجواد العميرى، أحد عواقل النجيلة ومطروح، الشكر المحافظ لاهتمامه بمشاكل المواطنين والعمل على حلها على أرض الواقع، وقال إننا نعى تماما الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، وأن الوقت ليس وقت مطالب بل وقت جد وعمل.

وقام اللواء أحمد محرم رئيس المدينة بعرض أهم مقومات وإمكانيات واحتياجات ومطالب المركز، ومن بينها مشكلة عدم وجود سيارة كسح بالمدينة منذ أكثر من ستة أشهر ، فقام المحافظ بالاستجابة الفورية حيث وعد بتوفير سيارة كسح جديدة لمدينة النجيلة خلال أسبوع.

وطالب المحافظ مسئولى شركة المياه بسرعة تشغيل وضخ المياه بالخطوط الداخلية بالمدينة والانتهاء من تجارب التشغيل فى أسرع وقت ممكن، كما وعد بتزويد المدينة بسيارة مياه لخدمة مربى الأغنام.

وحول اقتراح لتحويل مخصصات خزانات تجميع مياه الأمطار إلى آبار، حيث سيوفر هذا الاقتراح ويحل الكثير من المشاكل وبنفس التكلفة التى يتكلفها الخزان الواحد يمكن عمل عشرة آبار تخدم عشرة تجمعات بدلاً من الخزان الذى لا يخدم إلا تجمع واحد، بالإضافة إلى مضاعفة السعة التخزينية للمياه خمسة إضعاف، طالب السيد المحافظ من رئيس المدينة بالتنسيق مدير الموارد المائية بعرض الموضوع خلال 48 ساعة عرض فنى وليس مالى.

وبخصوص صدور قرار من هيئة الاستثمار بإزلة محطة النجلية، طالب المحافظ بعرض الموضوع عن طريق الشئون القانونية بالمحافظة لعرض الأسباب الحقيقة ووعد المواطنين بعدم إزالة المحطة مهما كانت الأسباب، وكلف رئيس المدينة للتنسيق مع مدير عام هيئة الأبنية وعرض أهم مشاكل التعليم بالمدينة، وكذلك بعمل دراسة للعزبة البحرية بالمدينة لحل مشكلة ضعف التيار الكهربائى وإمكانية تزويدها بمحولات جديدة لتخفيف الأحمال.

كما تم عرض مشكلة 5 عاملين مؤقتين بالإدارة الصحية لم يتم صرف مرتباتهم منذ شهرين ووعد المحافظ بصرف مرتب الشهرين.

وفى نهاية الجولة تفقد المحافظ، بعد ذلك مستشفى النجيلة المركزى للوقوف على مدى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، كما تفقد وحدة تحلية مياه البحر التى تغذى المدينة بمياه الشرب.