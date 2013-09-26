برادلي: الفائز من مصر وغانا سيبهر الجميع في المونديال

يؤمن الأمريكي بوب برادلي المدير الفني للفراعنة على قدرة الفائز من مباراة مصر وغانا المؤهلة لكأس العالم على تقديم أداء مبهر في المونديال المقبل بالبرازيل.

وقال برادلي في حديثه لإذاعة أنجل اف ام الغانية "نعم أنا أعتقد أنها ستكون مباراة جيدة وأيا كان الفائز سيمثل إفريقيا بشكل رائع لذلك نحن نتطلع لمباراة كوماسي".

ويلتقي منتخبا مصر وغانا في مباراة الذهاب يوم 15 أكتوبر المقبل على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي الغانية على أن تقام العودة يوم 19 نوفمبر في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وأضاف برادلي "منتخب غانا تغير كثيرا خلال السنوات الماضية ولكنه مازال يمتلك لاعبين جيدين، مصر أيضا مرت بأوقات صعبة الجميع يعلم ذلك، ولكن في الوقت الحالي نمتلك شكل أفضل وهذه فرصتنا لفعل شئ سيكون رائعا".

وسبق لبرادلي وأن واجه المنتخب الغاني في كأس العالم 2010 إبان فترة تدريبه لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية وأطاحت النجوم السوداء به خارج البطولة من دور الـ16 بالفوز 2-1 بعد وقت إضافي

وقال برادلي عن تلك المباراة "أتذكر المباراة التي لعبناها أمام غانا في مونديال 2010 لقد امتدت لوقت إضافي وأنهاها أسامواه جيان خلاله وفازت غانا بتلك المباراة المهمة والرائعة".

يذكر أن برادلي خاض أيضا مباراة أمام غانا وديا مع المنتخب المصري وخسرها بثلاثية نظيفة مطلع هذا العام.