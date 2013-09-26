' أمن الدولة ' يعيق ضم الاتحاد السكندري للاعبين أجانب

يجد الاتحاد السكندري أزمة في ضم لاعبين أجانب، بسبب عدم رغبتهم في تحمل مسؤولية أمام "أمن الدولة".

فبحسب محمد إبراهيم المدرب المساعد في الجهاز الفني للاتحاد السكندري، قال لـFilGoal.com: "كل لاعب أجنبي يحتاج في الفترة الراهنة موافقة من أمن الدولة لدخول البلاد".

وتابع "لهذا كل لاعب أجنبي يعجبنا نجد صعوبة في إدخاله البلاد، نحن لا نرغب في تحمل مسؤولية شخص يتضح فيما بعد أنه غير مناسب للأمن الخاص بالوطن".

ويقود طلعت يوسف صفوف الاتحاد السكندري، ويجري معسكرا للفريق حاليا ويخوض مباريات ودية أبرزها مع الترسانة البحرية.