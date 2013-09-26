طائرة - مصر تهزم الجزائر وتقترب من بطولة إفريقيا

تمكن المنتخب المصري من التغلب على نظيره الجزائري في البطولة الإفريقية للكرة الطائرة والمقامة في تونس بنتيجة 3-2 في الأشواط ليقترب من التتويج بلقب البطولة.

وتمكن المنتخب المصري من الفوز بالشوطين الأول والثاني بنتيجة 25-22 و 25-18 قبل أن يعود المنتخب الجزائري في المباراة ويفوز بالشوطين الثالث والرابع 26-24 و 25-18 ليحتكم الفريقين إلى شوط حاسم فازت به مصر 15-9.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد منتخب مصر إلى 11 نقطة واصل بهم صدارة البطولة التي تقام بنظام المجموعة الواحدة وتضم 6 منتخبات.

وكان المنتخب المصري قد تمكن من التغلب على تونس والكاميرون وليبيا في المباريات الـ3 السابقة ويحتاج فقط للفوز على المغرب ليتوج رسميا بلقب البطولة.