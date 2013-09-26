شرب المياه ضرورى للمرأة الحامل فى طفلين "توأم"

تحتاج المرأة الحامل فى طفلين "توأم" إلى تناول سعرات حرارية بمقدار 600 سعر حرارى بزيادة 300 سعر عن المرأة الحامل فى طفل واحد، كما أوضح دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالأكل الجيد وتناول مقادير إضافية من البروتينات والكالسيوم والكربوهيدرات والفيتامينات التى تحتوى على الكم الكافى من الحديد الذى يساعدها على تجنب الإصابة بالأنيميا، وهى مشكلة شائعة بين الحوامل فاحتياجات المرأة الحامل من الحديد يوميا ما بين 30 إلى 60ملجم، وعلى المرأة الحامل أن تتجنب زيادة الوزن، حتى لا تتعرض إلى مشاكل كالولادة القيصرية، لذلك لابد من تناول طعام صحى.

أكد يواقيم على أهمية شرب المياه بالنسبة للمرأة الحامل بشكل عام والمرأة الحامل فى "توأم" بشكل خاص، لأن التعرض للجفاف يزيد من مخاطر الولادة المبكرة وحدوث الانقباضات المؤدية للولادة.