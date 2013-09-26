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انتظام الدراسة فى مدرسة عين شمس بالفيوم واعتذار 10 من أولياء الأمور

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انتظام الدراسة فى مدرسة عين شمس بالفيوم واعتذار 10 من أولياء الأمور انتظام الدراسة فى مدرسة عين شمس بالفيوم واعتذار 10 من أولياء الأمور

مدرسة عين شمس

انتظمت الدراسة الخميس بمدرسة عين شمس الثانوية بنات بمدينة الفيوم ، التقي عدد من قيادات التربية والتعليم وإدارة المدرسة مع مجلس الأمناء برئاسة علي متولي عبد العزيز ، وقد اعتذر 10 من أولياء أمور الطالبات عما حدث منهن الأربعاء وتعهدوا بعدم التكرار حرصا علي انتظام العملية التعليمية لصالح الطلاب والطالبات .
> وأكد محمد يوسف مدير عام التعليم الإعدادي والثانوي بالإدارة أن الطالبات اللاتي حضر أولياء أمورهن سترجعن للانتظام بالمدرسة اعتبارا من الأحد القادم .

كان تم فصل 28 طالبة بالمدرسة اعتصمن بفناء المدرسة ورفضن دخول الفصول وحاولن التأثير علي سير العملية الدراسية وتعطيلها بدعوي دعم الشرعية والمطالبة بعودة الرئيس المعزول .

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