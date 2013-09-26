انتظام الدراسة فى مدرسة عين شمس بالفيوم واعتذار 10 من أولياء الأمور

انتظمت الدراسة الخميس بمدرسة عين شمس الثانوية بنات بمدينة الفيوم ، التقي عدد من قيادات التربية والتعليم وإدارة المدرسة مع مجلس الأمناء برئاسة علي متولي عبد العزيز ، وقد اعتذر 10 من أولياء أمور الطالبات عما حدث منهن الأربعاء وتعهدوا بعدم التكرار حرصا علي انتظام العملية التعليمية لصالح الطلاب والطالبات .

> وأكد محمد يوسف مدير عام التعليم الإعدادي والثانوي بالإدارة أن الطالبات اللاتي حضر أولياء أمورهن سترجعن للانتظام بالمدرسة اعتبارا من الأحد القادم .

كان تم فصل 28 طالبة بالمدرسة اعتصمن بفناء المدرسة ورفضن دخول الفصول وحاولن التأثير علي سير العملية الدراسية وتعطيلها بدعوي دعم الشرعية والمطالبة بعودة الرئيس المعزول .