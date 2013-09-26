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الاتحاد الإماراتي: أزمة ' الإجازات والإنذارات ' ليست جديدة علينا

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الاتحاد الإماراتي: أزمة ' الإجازات والإنذارات ' ليست جديدة علينا الاتحاد الإماراتي: أزمة ' الإجازات والإنذارات ' ليست جديدة علينا

أقر يوسف السركال رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بوجود خطأ من جانب مجلس إدارته في أزمة الإجازات التي ورطت الأهلي.

الاتحاد الإماراتي لكرة القدم كان قد اتخذ قرارا بإيقاف عدنان حسين لمباراة، ولم يبلغ الأهلي بذلك.

لم يتم إخطار الأهلي بسبب موعد الإجازات في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

فأشرك الأهلي اللاعب أمام الوحدة، والآن الأخير يطالب باحتساب نقاط المباراة لصالحه.

وقال السركال: "كلنا مشتركون في الخطأ، يجب الاعتراف بذلك".

ثم أتم "لكن على الجميع أن يعلم، موضوع الإجازات وموعد إعلان الإيقافات يطبق منذ زمن، ليس حديثا حتى ينتقدنا الجميع".

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فيديو اليوم السابع