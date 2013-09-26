بالصور .. نقيب معلمي الفيوم يطالب بالبعد عن الخلافات السياسية



> قام محمد حتيتة نقيب المعلمين بالفيوم و ياسر احمد إبراهيم أمين صندوق النقابة الفرعية و محمد أمين رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بمركز سنورس وعدد من أعضاء اللجنة النقابية بسنورس بزيارة لمدرسة جرفس للتعليم الأساسي ومدرسة جرفس القديمة .

التقي وفد النقابة بالمعلمين واستمع للاقتراحات التي أبداها المعلمين والتي من شأنها رفعة مستوي العملية التعليمية بمركز سنورس ومن ثم محافظة الفيوم .

أكد ” حتيتة ” خلال لقاءه بالمعلمين علي ضرورة البعد عن المسائل الخلافية التي تعكر صفوه العمل وتزيد الفرقة والفجوة بين أبناء المؤسسة التعليمية ، وطالب منهم ضرورة غرس القيم والسلوكيات التي تحث علي الإبداع والتمييز والعمل وحب الوطن في نفوس الطلاب ، وتفقد فصول مدرسة جرفس تعليم أساسي وابدي انبهاره بمستوي الاهتمام بالمرافق ونظافة المدرسة وتواجد المعلمين داخل الفصل .

وصرح بان النقابة الفرعية للمعلمين بالفيوم واللجنة النقابية للمعلمين بمركز سنورس ستقوم بمنح المدرسة وقياداتها ” مطر محمود عبد المجيد ” شهادة تمييز وتقدير للجهود العظيمة التي بذلت لإعداد المدرسة للعام الدراسي الجديد

> وبعد انتهاء زيارة المدارس اجتمع وفد النقابة بمقر اللجنة النقابية بمركز سنورس وعقد اجتماع مع موجهي اللغة الانجليزية والرياضيات ، واستمعوا لمشاكل الموجهين التي طرحوها منها العجز في مواد الرياضيات بمرحلتين الابتدائية والإعدادية و العجز بمادة اللغة الانجليزية بالمرحلة الإعدادية ” .

أكد ” حتيتة ” أن مجلس إدارة نقابة المعلمين في تواصل مستمر مع قيادات التعليم بوزارة التربية والتعليم وستقوم النقابة بمخاطبة الوزارة لسرعة الانتهاء من حصر العجز بجميع التخصصات وسد العجز بجميع المواد الدراسية.