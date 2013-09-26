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أزمة بالحجر الصحي في مطار القاهرة تزامنا مع موسم الحج

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أزمة بالحجر الصحي في مطار القاهرة تزامنا مع موسم الحج أزمة بالحجر الصحي في مطار القاهرة تزامنا مع موسم الحج

كتب : حسن حسين منذ 34 دقيقة

شهد الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي أزمة بين مدير الإدارة الحالي والأطباء والعاملين معه، بسبب التغييرات المستمرة في الإدارة، ونقص بعض الاحتياجات في العيادات، وتأخر صرف الحوافز منذ عدة شهور.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق موسم الحج من مطار القاهرة، ما قد يتسبب في أزمة إن لم يتم حل المشكلة، خاصة قبل موسم عودة الحجاج، الذي يصعد فيه طبيب على كل رحلة لفحص الحجاج أثناء العودة، ومتابعة حالتهم الصحية وتدوين كروت الملاحظة الطبية، وقد تلغي وزارة الطيران صعود الطبيب بسبب عدم استقرار الأوضاع داخل إدارة الحجر الصحي بالمطار.

وأكد بعض الأطباء العاملين بالحجر أن وفدا منهم التقى وزيرة الصحة أثناء عودتها من منذ يومين بالمطار، وأكد لها أن عددا يزيد على 30 طبيبا يتقدمون بالاعتذار عن الاستمرار في موسم الحج، إلا أن الوزيرة أكدت لهم أنها ستجري لقاء معهم خلال الأسبوع المقبل، لحل مشاكلهم دون التأثير على موسم الحج.

وقال الأطباء إن مديرة الحجر الصحي السابقة تم الضغط عليها قبل انطلاق موسم الحج بأسبوع، لتقديم طلب إعفاء من العمل، ولم يتم استخراج تصريح دائرة جمركية لها لإجبارها على الاعتذار، فاعتذرت فعلا ولم يتم التحقيق في الواقعة. وأضافوا أنهم مستمرون في عملهم دون التأثير على موسم الحج أو العمل داخل باقي الصالات.

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