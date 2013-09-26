6 برامج سياحية على الفضائية المصرية في يوم السياحة العالمي

كتب : انتصار حسني منذ 47 دقيقة

صرح عبد الرحمن صبحي، رئيس القناة الفضائية المصرية، أنه في إطار تنشيط السياحة المصرية تقيم الفضائية المصرية يوما كاملا لتنشيط السياحة في مصر، وذلك كنوع من التفاعل المجتمعي.

وحرصت "الفضائية المصرية" على التواصل مع دول العالم في أوروبا وأمريكا وإرسال صورة حية من خلال شاشتها لوجود الأمن والسلام باعتبار "الفضائية" التي تقوم بالبث لجميع هذه المناطق، وستقدم الفضائية ابتكارات ونقاشات حول كيفية تنشيط السياحة وذلك على مدار يوم كامل بمناسبة يوم السياحة العالمي 27 سبتمبر.

كما قال مدير عام البرامج الثقافية والسياحية، خالد الأتربي، إنه وظف برامج القناة في هذا اليوم الحوارية على أن تبث على الهواء مباشرة مثل برنامج (كل يوم) الذي يختص بالملف الأمني هذا اليوم سوف يناقش أهمية الأمن لعودة السياحة من خلال مدير شرطة السياحة، وبرنامج (علشان بكرة) الاستثمارات السياحية وعودتها ودورها في تنشيط الاقتصاد المصري ودور الشركات الخاصة، وبرنامج (صوت مصر) الذي يتبنى قضايا سياحية هامة منها عودة السياحة الروسية للبحر الأحمر وجنوب سيناء من خلال فعاليات مؤتمر موسكو وأيضا السياحة البيئية وأهميتها، وبرنامج (مصر بتتغير) عن دور غرفة شركات السياحة وتنمية الساحل الشمالي والسياحة الدينية، وبرنامج (ملفات ساخنة) القضايا الهامة في المناطق السياحية المختلفة وجذب السياحة لمناطق جديدة، وبرنامج (ستاد العرب) تبنى دور الرياضة في التنمية السياحية من المسابقات الرياضية العالمية، كما يتضمن اليوم برامج صغيرة ترفيهية لعودة السياحة وإبراز الأماكن السياحية في مصر من أجل توضيح الأمن والسلام بعين الكاميرا.