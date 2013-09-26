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ضبط فلاح بحوزته عملات فرعونية و3تماثيل يشتبه في آثريتهم بأسيوط

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ضبط فلاح بحوزته عملات فرعونية و3تماثيل يشتبه في آثريتهم بأسيوط ضبط فلاح بحوزته عملات فرعونية و3تماثيل يشتبه في آثريتهم بأسيوط

اللواء ابو القاسم أبو ضيف

تلقي اللواء أبو القاسم أبو ضيف مدير أمن أسيوط إخطاراً من قسم شرطة السياحة والآثار يفيد ضبط المدعو “أمير شوقي بطرس” 48 سنة فلاح ومقيم السراقنا مركز القوصية وبحوزته عدد 4 عملات ترجع إلي العصر الفرعوني وعدد 4 عملات ترجع إلي العصر الأسلامي وعدد 3 تمثال بطول 13سم من الفخار وعدد 6 لوحات صغيرة من الحجر الجيري وعدد 1 بيب وعدد 1 تقل من الفخار بطول 14سم يشتبه في أثريتهم .

وبمواجهة المتهم بما تم ضبطه أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم التحفظ على المضبوطات بديوان مركز القوصية على ذمة النيابة .

وكلفت إدارة البحث بتطوير مناقشته ، وتحرر المحضر رقم 9552 جنح مركز القوصية لسنة 2013م .

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