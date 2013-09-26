وثائق : الأمن القومي تجسس على “لوثر كينغ” والملاكم ” كلاي” خلال حرب فيتنام

أظهرت وثائق سرية أمريكية عن أن وكالة الأمن القومي الأمريكية كانت تتجسس على زعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ، والملاكم محمد علي خلال ذروة الاحتجاجات على الحرب الفيتنامية.

وتظهر الوثائق أن الوكالة تعقبت صحفيين من جريدتي نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، وعضوين في مجلس الشيوخ.

ووصف بعض مسؤولي الوكالة لاحقا – بحسب ما تظهره الوثائق – برنامج التجسس بأنه “سيئ السمعة، وغير قانوني”، وكان البرنامج الذي أطلق عليه اسم “المنارة”، قد كشف سره خلال السبعينيات.

وعلى الرغم من ذلك، فلا تزال أسماء من شملتهم “لائحة مراقبة” الهواتف، سرا حتى الآن.

وقد نشرت تلك الوثائق السرية بعد إصدار لجنة حكومية قرارا يسمح باطلاع الباحثين في جامعة جورج واشنطن على الوثائق.

ووصف مركز وثائق الأمن القومي بالجامعة – وهو معهد أكاديمي يسعى إلى فحص وثائق الحكومة السرية – الأسماء الواردة في لائحة مراقبة الوكالة بأنها “مثيرة للذهول”.

وقد تنصتت الوكالة على زعماء الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ، وويتني يونغ، وعلى بطل الملاكمة محمد علي كذلك، وتوم ويكر الصحفي في صحيفة نيويورك تايمز، وآرت بتشوولد الصحفي في واشنطن بوست، نقلا عن ” بي بي سي ” .