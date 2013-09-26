تعدى ولى أمر طالب على ناظر مدرسة بأسيوط

تعدى ولى أمر بقرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج بالضرب على ناظر مدرسة جمال هاشم الإبتدائية، وأصابه بعدد من الإصابات بجسده، مما تسبب فى حالة من الهلع بالمدرسة بين الطلاب وتمت السيطرة على الواقعة.

تلقى اللواء أبو القاسم أبو ضيف مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مركز شرطة أبوتيج، يفيد تقدم المدعو ممدوح هاشم محمد حنفى 53 سنة مدير مدرسة جمال هاشم الابتدائية النخيلة ومقيم النخيلة ـ دائرة المركز يفيد بقيام كلا من عزيز ناصر قاسم، وقاسم عبد الرحيم عبد العال ، مقيمين بذات الناحية ، بالتعدى عليه بالضرب بعصا وأحداث إصابته بجرح بالرأس والذراع اليمنى، وذلك بسبب رغبة المشكو فى حقهما فى مرافقة أبنائهما التلاميذ بالمدرسة حتى الفصول ورفض الناظر لذلك.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى محيط المدرسة، وتم نقل ناظر المدرسة المصاب إلى مستشفى أبوتيج المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار استدعاء المشكو فى حقهما لسؤالهما.

كلفت إدارة البحث بالتحرى حول الواقعة وملاحظة الحالة، تحرر المحضر رقم 8 أحوال مركز أبوتيج لسنة 2013م .