نجاح جراحة حديثة لتدبيس المعدة بجامعة المنصورة لأول مرة

نجح فريق طبى بجامعة المنصورة من إجراء عملية تدبيس للمعدة لحالة من حالات السمنة المفرطة من خلال ثقب واحد بالبطن، وهذا الثقب تم عمله فى سرة المريضة التى تبلغ من العمر 24 عاما بحيث لا يكون للجرح أى أثر، ومن المعروف أن هذا النوع من العمليات يتطلب مهارة فائقة وتقنية عالية، وتم إجراؤه لعدد محدود جدا على مستوى العالم نظرا لصعوبة إجراء مثل هذه الجراحات.

وقد أجرى العملية د.حسام غازى، أستاذ مساعد الجراحة بكلية طب المنصورة، وفريق طبى بقسم 8 جراحة بالمستشفى الجامعى الرئيسى بالمنصورة، تحت إشراف أ.د.مسعد مرشد، رئيس القسم.. ومن الجدير بالذكر أنه توجد محاولات لإجراء بعض العمليات البسيطة كاستئصال المرارة باستخدام هذا التكنيك، إﻻ أن هذه أول جراحة معقدة يتم إجراؤها بهذا التكنيك.