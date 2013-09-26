طلاب الشلاتين الابتدائية يرفعون الأعلام فى طابور الصباح

رفع طلاب مدرسة الشلاتين الابتدائية فى طابور الصباح العلم المصرى أثناء سماعهم أوبريت "تسلم الأيادى"، حيث نظمت إدارة المدرسة الاحتفال لتقديم التهانى لجيش مصر العظيم وتعبيراً للطلبة بمساندتهم له، فى القضاء على الإرهاب تماماً وذلك أثناء حضور محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبد الله.

وقال أبو الحسن السنوسى، وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن مدرسة الشلاتين الابتدائية تضامنت وأيدت- بكل الحب- الجيش المصرى، وقاموا برفع الأعلام تعبيراً منهم على ذلك، أثناء حضور اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر.

كما رفع الطلاب لافتات كتب عليها "اللهم احفظ مصر.. شعباً.. ووطناً"، و"مصر وطن يعيش فينا".