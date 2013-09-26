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بالصور. . أمن السويس يوزع "التأشيرة" والتعليمات على 232 حاجا

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بالصور. . أمن السويس يوزع "التأشيرة" والتعليمات على 232 حاجا بالصور. . أمن السويس يوزع "التأشيرة" والتعليمات على 232 حاجا

قام اللواء خليل حرب، مدير أمن السويس، يرافقه اللواء خالد سعد وعدد من قيادات المديرية والدكتور كمال البربرى أحد علماء الأزهر بتوزيع 232 تأشيرة وجوازات السفر على الحجاج فى لقاء واحتفالية أقامتها مديرية الأمن بقاعة المؤتمرات الخاصة بها بمقر المديرية، ظهر اليوم.

تم شرح كافة تفاصيل وتعليمات السفر والإرشادات، وتم تعريف الحجاج على رئيس بعثة حجاج السويس وهو العميد طلعت منصور، وقام طبيب من مديرية الصحة بشرح للحجاج الإرشادات الخاصة بالحج من الناحية الطبية، وكيفية التعامل مع مختلف الجنسيات وطرق استخدام أدوات الطعام.

كما قام الدكتور كمال البربرى بشرح مناسك الحج للحضور وكافة الشعائر الدينية وطرق أدائها، حيث أعلنت المديرية عن توفير أتوبيسات لنقل الحجاج يوم الاثنين القادم من أمام استاد السويس والتى ستنقلهم إلى مطار القاهرة، وسوف يتم توفير لهم وسائل النقل فى العودة.
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