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وفاة ضابط متأثرا بإصابته أثناء تصديه لمحاولة سرقة.. ووزير الداخلية يعد بالقصاص

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وفاة ضابط متأثرا بإصابته أثناء تصديه لمحاولة سرقة.. ووزير الداخلية يعد بالقصاص وفاة ضابط متأثرا بإصابته أثناء تصديه لمحاولة سرقة.. ووزير الداخلية يعد بالقصاص

توفي رائد شرطة من قوة نجدة الجيزة، الخميس، أثناء خضوعه للعلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة نتيجة إصابته بطلق خرطوش بالوجه، حال تصديه لشابين سرقا هاتف محمول من فتاة في شارع الهرم.

كان الرائد أحمد أبوالدهب عائدًا، مساء الأحد الماضي، إلى منزله بسيارته الخاصة عقب انتهاء خدمته بشارع الهرم، فشاهد شخصان يستقلان دراجة نارية يقومان بسرقة تليفون محمول من إحدى الفتيات فقام على الفور بمطاردة المتهمين، وتمكن من استيقافهما، إلا أن أحدهما قام بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته مما أدى إلى إصابة الضابط بإصاباتٍ بالغة بالوجه، وتمكنا من الهرب، وتم نقل الضابط إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنه إستشهد صباح الخميس متأثراً بإصابته.

ونعى اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية، وقيادات الوزارة الضابط الشهيد، ووعد أسرته بسرعة القصاص للشهيد فضلا عن تقديم كل أوجه الرعاية الاجتماعية لأسرته.

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