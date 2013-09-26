وزير التموين : الثلاثاء المقبل بدء مشروع توصيل إسطوانات “البوتاجاز” للمنازل

أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم أنه سيتم تطبيق مشروع توصيل إسطوانات البوتاجاز للمنازل خلال 48 ساعة عن طريق التليفون (دليفرى ) الثلاثاء المقبل من خلال الرقم الساخن 19492 وهو 10 خطوط فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول للتيسير على المواطنين وتوفير الأمان لهم .

وأكد وزير التموين خلال اجتماعه اليوم مع المهندس شريف إسماعيل وزير البترول ورؤساء شركات توزيع الغاز وهى بوتاجاسكو وبتروجاز وكايرو جاز ورئيس شعبة المواد البترولية بإتحاد الغرف التجارية ومنتجى وموزعي الغاز من القطاعين العام والخاص أنه سيتم تفويض كل محافظ في تحديد رسوم التوصيل حسب مسافات النقل داخل المحافظة بحيث تكون رسوم توصيل البوتاجاز المنزلى تتراوح من 2 جنيه إلى 5 جنيهات إضافة لسعر الأنبوبة وهو 8 جنيهات ورسوم خدمة توصيل الاسطوانة التجارية تتراوح من 5 الي 10 جنيهات إضافة لسعر الأنبوبة وهو 16 جنيها مشيرا إلى أنه سوف يقوم فنى متخصص بتركيب الأنبوبة لتوفير عوامل الأمان للمواطنين .

وقال إن جميع مستودعات البوتاجاز من القطاعين العام والخاص والباعة السريحة سوف تشارك في هذه المنظومة وأن الهدف من هذه الخدمة هى التخفيف عن المواطنين وتيسير حصولهم على إحتياجاتهم بكل سهولة وكرامة وأيضا الحفاظ على أمنهم وسلامتهم وتوصيل دعم المواد البترولية الذى يقدر بأكثر من 100 مليار جنية سنويا لمستحقيه والقضاء على السوق السوداء فى مجال الاسطوانات المنزلية والتجارية .

وأوضح أن الخط الساخن لتوصيل الاسطوانة لدية خاصية المتابعة لتلقي شكاوي المواطنين وأنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية لضبط منظومة توزيع البوتاجاز بالتليفون ( الدليفرى ) وأن هناك خطوط ساخنة أيضا لتلقى الشكاوى وهى 19805 – 19468 بالإضافة إلى استمارات شكاوي بمكاتب البريد مجانا للمواطنين وسيتم حلها على الفور .