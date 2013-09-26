أخبار عاجلة

رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير التموين : الثلاثاء المقبل بدء مشروع توصيل إسطوانات “البوتاجاز” للمنازل

Google+ Print
وزير التموين : الثلاثاء المقبل بدء مشروع توصيل إسطوانات “البوتاجاز” للمنازل وزير التموين : الثلاثاء المقبل بدء مشروع توصيل إسطوانات “البوتاجاز” للمنازل

أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير والتجارة الداخلية اليوم أنه سيتم تطبيق مشروع توصيل إسطوانات البوتاجاز للمنازل خلال 48 ساعة عن طريق التليفون (دليفرى ) الثلاثاء المقبل من خلال الرقم الساخن 19492 وهو 10 خطوط فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول للتيسير على المواطنين وتوفير الأمان لهم .

وأكد وزير التموين خلال اجتماعه اليوم مع المهندس شريف إسماعيل وزير البترول ورؤساء شركات توزيع الغاز وهى بوتاجاسكو وبتروجاز وكايرو جاز ورئيس شعبة المواد البترولية بإتحاد الغرف التجارية ومنتجى وموزعي الغاز من القطاعين العام والخاص أنه سيتم تفويض كل محافظ في تحديد رسوم التوصيل حسب مسافات النقل داخل المحافظة بحيث تكون رسوم توصيل البوتاجاز المنزلى تتراوح من 2 جنيه إلى 5 جنيهات إضافة لسعر الأنبوبة وهو 8 جنيهات ورسوم خدمة توصيل الاسطوانة التجارية تتراوح من 5 الي 10 جنيهات إضافة لسعر الأنبوبة وهو 16 جنيها مشيرا إلى أنه سوف يقوم فنى متخصص بتركيب الأنبوبة لتوفير عوامل الأمان للمواطنين .

وقال إن جميع مستودعات البوتاجاز من القطاعين العام والخاص والباعة السريحة سوف تشارك في هذه المنظومة وأن الهدف من هذه الخدمة هى التخفيف عن المواطنين وتيسير حصولهم على إحتياجاتهم بكل سهولة وكرامة وأيضا الحفاظ على أمنهم وسلامتهم وتوصيل دعم المواد البترولية الذى يقدر بأكثر من 100 مليار جنية سنويا لمستحقيه والقضاء على السوق السوداء فى مجال الاسطوانات المنزلية والتجارية .

وأوضح أن الخط الساخن لتوصيل الاسطوانة لدية خاصية المتابعة لتلقي شكاوي المواطنين وأنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية لضبط منظومة توزيع البوتاجاز بالتليفون ( الدليفرى ) وأن هناك خطوط ساخنة أيضا لتلقى الشكاوى وهى 19805 – 19468 بالإضافة إلى استمارات شكاوي بمكاتب البريد مجانا للمواطنين وسيتم حلها على الفور .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات

قبل شم النسيم.. مباحث التموين تشن حملة على محلات "الفسيخ" بالجيزة (صور)

قبل شم النسيم.. مباحث التموين تشن حملة على محلات "الفسيخ" بالجيزة (صور)